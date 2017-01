POL-RE: Gladbeck: Unbekannte bocken BMW auf Parkplatz an der Burgstraße auf und bauen die Autoräder ab

Recklinghausen (ots) - Montag, gegen 19.30 Uhr, parkte ein 69-jähriger Gelsenkirchener sein Auto, einen 5er BMW, auf einem Parkplatz an der Burgstraße. Als er am Dienstag, gegen 2 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, stellt er fest, dass unbekannte Täter den BMW auf Pflastersteine aufgebockt und anschließend die Räder mit Alufelgen abgebaut hatten. Weiterhin hatten die Täter die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen und hatten dann Holzzierleisten aus dem Fahrzeuginnenraum ausgebaut und entwendet. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell