POL-RE: Marl: Fußgänger bei Unfall auf Parkplatz leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Ein 32-jähriger Fußgänger aus Marl wurde am Montag um 15.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Breddenkampstraße bei einem Unfall leicht verletzt. Eine 69-jährige Marlerin fuhr mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke und fuhr den 32-Jährigen an. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell