POL-RE: Bottrop: Radfahrer angefahren

Recklinghausen (ots) - Mit leichten Verletzungen kam ein 28-jähriger Bottroper davon, als er am Montag um 21.30 Uhr mit seinem Fahrrad an der Kreuzung Peterstraße/Osterfelder Straße die Fahrbahn überquerte und dabei von dem Pkw eines 56-jährigen Bottropers angefahren wurde. Der 56-Jährige war auf der Peterstraße unterwegs und wollte nach links in die Osterfelder Straße abbiegen. Der 28-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 350 Euro.

