POL-RE: Oer-Erkenschwick: Pkw schleudert gegen geparkte Wagen

Recklinghausen (ots) - Ein 23-jähriger Oer-Erkenschwicker kam am Montag um 22.15 Uhr auf der Ludwigstraße ins Schleudern und stieß mit seinem Wagen gegen drei geparkte Pkw. Nach seinen Angaben war er auf der Ludwigstraße unterwegs, als er einem Pkw, der von der rechts aus der Straße "Im Buschkamp" kam, ausweichen musste. Durch das Ausweichmanöver sei er ins Schleudern geraten, habe sich mit seinem Pkw um die eigene Achse gedreht und sei dann gegen die geparkten Pkw gestoßen. Eine Beschreibung des querenden Fahrzeugs liegt nicht vor. Der 23-Jährige verletzte sich leicht. Zwei der geparkten Wagen und der Pkw des 23-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt 14500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

