POL-RE: Datteln: Zeuge hält Tatverdächtigen nach Pkw-Aufbruch fest

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Montag wurden an mindestens sechs Pkw an der Gertrudenstraße, der Heibeckstraße, am Südringweg und an der Berliner Straße Scheiben eingeschlagen. Unbekannte gelangten so in die Wagen und entwendeten mobile Navigationsgeräte, Jacken, ein Hundegeschirr und Zigaretten. Teilweise wurden die Wagen durchsucht, ohne dass Beute gemacht wurde.

Ein 31-jähriger Dattelner beobachtete am Sonntag gegen 23.35 Uhr, wie drei Männer sich offensichtlich für ein abgestelltes Auto an der Heibeckstraße interessierten. Erst gingen die Männer weiter und kehrten kurze Zeit später zurück. Als eine Scheibe klirrte, rief der Zeuge seinen 62-jährigen Vater hinzu und beide gingen zur Straße. Die drei Männer am Auto ergriffen sofort die Flucht. Die beiden Zeugen liefen ihnen hinterher und konnten einen der Tatverdächtigen, einen 43-Jährigen aus Datteln, festhalten, bis die Polizei eintraf. Die beiden Anderen flüchteten in Richtung Südring. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. ca. 30 Jahre, ca. 1,80 m, heller Kapuzenpulli, 2. ca. 1,75 m, dunkle Jeanshose, schwarzer Pulli, schwarzer Rucksack. Der 43-Jährige wurde zur Wache ins Gewahrsam gebracht. Er wurde heute nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell