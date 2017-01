POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Marl:

In der Zeit zwischen Sonntag, 12.00 Uhr und Montag, 04.35 Uhr brachen Unbekannte in eine Bäckerei an der Straße "Vor den Büschen" ein. Sie hebelten die Tür auf und drangen in die Geschäftsräume ein. In den Räumen brachen sie einen Tresor auf und flüchteten mit erbeutetem Bargeld.

Am Freitag im Laufe des Tages brachen Unbekannte in einem Haus an der Rappaportstraße eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Zimmer. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten unerkannt. Was sie mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Einen Schmuckkoffer erbeuteten Einbrecher, die am Freitag im Laufe des Tages in ein Haus an der Sonnenscheinstraße eingebrochen sind. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Räume.

Ein Haus an der Langeooger Straße wurde am Freitag, wahrscheinlich gegen 20.20 Uhr, Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten hatten ein Loch in ein Fenster geschlagen und waren so ins Haus gelangt. Sie durchsuchten die Zimmer und flüchteten vom Tatort. Zeugen konnten zwei Unbekannte flüchten sehen. Eine Fahndung mit Unterstützung des Polizeihubschraubers, verlief ohne Erfolg. Was die Einbrecher mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Waltrop:

Eine Zeugin hörte am Montag um 01.30 Uhr ein Klirren und beobachtete drei Personen, die aus einem Geschäft an der Riphausstraße flüchteten und mit einem Pkw das Weite suchten. Wie sich herausstellte, war die Scheibe eines Geschäftes eingeschlagen und aus den Auslagen Rauchzubehör entwendet worden.

Unbekannte entwendeten von Büroräumen "Am neuen Hebewerk" Kupferregenrinnen. Die Diebe kamen zwischen Sonntag, 12.00 Uhr und Montag, 07.15 Uhr und flüchteten mit ihrer Beute.

An der Elisenstraße brachen Unbekannte im Laufe des Wochenendes die Schiebetür eines Getränkemarktes auf und gelangten so in die Geschäftsräume. Sie erbeuteten Spirituosen und Süßigkeiten und flüchteten mit ihrer Beute.

Dorsten:

Nachdem sie ein Fenster eines Hauses an der Breslauer Straße aufgehebelt hatten, drangen Unbekannte am Sonntag Nachmittag in die Zimmer ein und durchsuchten sie. Sei erbeuten Schmuck und ein Navigationsgerät und flüchteten.

Gasflaschen erbeuteten Unbekannte, die in der Nacht zu Samstag auf das Außengelände eines Baumarktes an der Halterner Straße eingebrochen sind. Neben den Gasflaschen erbeuteten sie noch einen Stahlmattenzaun.

Aus einem Haus an der Hohefeldstraße nahmen Einbrecher am Wochenende Bargeld und Geräte der Unterhaltungselektronik mit. Sie hatten vorher ein Fenster aufgehebelt und waren so in die Räume eingestiegen.

Eine Kamera, ein Notebook und Parfum nahmen Einbrecher mit, die am Freitag Nachmittag in ein Haus an der Holtstegge eingebrochen sind. Sie hatten ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Dann flüchteten sie mit ihrer Beute.

Aus einem Haus Am Krusenhof entwendeten Einbrecher am Freitag im Laufe des Tages mindestens eine Uhr. Die Eindringlinge hatte zuvor ein Garagenfenster aufgebrochen und anschließend eine Zwischentür zum Haus aufgebrochen. Mit ihrer Beute entkamen sie unerkannt.

Haltern am See:

Mit Schmuck flüchteten Einbrecher, die am Samstag in den Abendstunden die Zimmer in einem Haus an der August-Stieren-Straße durchsucht haben. Sie hatten die Terrassentür eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft.

Gladbeck:

Einbrecher hebelten am Samstag am frühen Abend die Terrassentür eines Hauses an der Josefstraße auf. Sie durchsuchten die Zimmer und entkamen mit Bargeld, das sie erbeutet haben.

Durch eine aufgehebelte Terrassentür gelangten Einbrecher in ein Haus an der Durchholzstraße. Die Eindringlinge kamen am Samstag in den Nachmittagsstunden und durchsuchten die Räume. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck und flüchteten.

Ebenfalls durch eine aufgehebelte Terrassentür drangen Einbrecher am Samstag nachmittags in die Zimmer eines Hauses an der Lötzener Straße. Sie öffneten Schränke und Schubfächer und erbeuteten Bargeld.

Am Samstag gegen 19.00 Uhr hörte eine Hausbewohnerin an der Bellmannstraße Lärm und schaltete das Licht ein. Dann stellte sie fest, dass ein Fenster aufgebrochen worden war und das Fenster geöffnet worden war. Die Täter waren bereits geflüchtet.

Oer-Erkenschwick:

Nachdem sie vergeblich versucht hatten, die Terrassentür aufzuhebeln, brachen Unbekannte die Wohnungstür in einem Haus an der Klein-Erkenschwicker-Straße auf und drangen am Samstag nachmittags in die Zimmer ein. Sie durchsuchten die Räume und nahmen Bargeld und Computer mit.

Herten:

Über das Dach eines Wintergartens gelangten Einbrecher am Freitag in den frühen Abendstunden an ein Fenster eines Hauses an der Beethovenstraße. Sie hebelten es auf und drangen in die Zimmer ein. Nachdem sie alles durchsucht hatten, flüchteten sie mit Schmuck.

Ein Fenster an einem Haus an der Elsa-Brandström-Straße wurde am Freitag Nachmittag von Einbrechern angegangen. Sie hebelten es auf und stiegen in die Wohnräume ein. Nachdem sie ein Zimmer durchsucht haben, flüchten sie mit ihrer Beute, einem Rucksack, Schuhen und einem Tablet.

Recklinghausen: Eine aufgehebelte Terrassentür diente Einbrechern als Zugang in ein Haus an der Kirchhoffstraße. Die Eindringlinge kamen am Freitag Nachmittag und erbeuteten Bargeld und Schmuck, nachdem sie im Haus nach Wertsachen gesucht haben.

Datteln:

Eine Wohnung an der Ohmstraße wurde am Wochenende von Einbrechern heimgesucht. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen in die Wohnräume ein. Nachdem sie die Wohnung durchsucht hatten, flüchteten sie unerkannt. Was sie mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell