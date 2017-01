POL-RE: Gladbeck: Arbeitsmaschine gestohlen

Recklinghausen (ots) - Aus einem Garten an der Straße "Brokamp" entwendeten Unbekannte am Freitag im Laufe des Tages eine Arbeitsmaschine, die zum Brunnenbohren verwendet wird. Das Gerät ist etwa 300 kg schwer und hat einen Wert von 17000 Euro. Dazu schnitten die Diebe eine Umzäunung auf. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell