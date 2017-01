POL-RE: Gladbeck: Unbekannte bog mit gestohlener EC-Karte Bargeld ab - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Foto der gesuchten Täterin Bild-Infos Download

Recklinghausen (ots) - Am 21. September 2016, gegen 10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einer 62-jährigen Gladbeckerin in einem Geschäft in der Innenstadt ihren am Rollator hängenden Jutebeutel. Im dem Jutebeutel befand sich unter anderem die Geldbörse der Gladbeckerin. Mit der darin befindlichen Geldbörse hob die auf dem Foto abgebildete Person kurze Zeit später an einem Geldautomaten der Deutschen Bank an der Schillerstraße unberechtigt Bargeld ab. Wer kann Angaben zu der auf dem Foto abgebildeten Person machen? Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

