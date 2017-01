POL-RE: Bottrop: Versuchter Raub auf Spielhalle

Recklinghausen (ots) - Eine 42-jährige Mitarbeiterin einer Spielhalle an der Gladbecker Straße wurde am Samstag um 16.20 Uhr von einem unbekannten, teilmaskierten Mann mit einem Messer bedroht. Der Unbekannte forderte Geld. Durch einen weiteren Mitarbeiter konnte der Täter abgelenkt werden. Der Unbekannte ergriff schließlich die Flucht und stürzte dabei über einen Gast. Dann flüchtete er weiter und kam nochmals zu Fall. Ein Mitarbeiter, der ihn verfolgte, stürzte ebenfalls. Versuche des Mitarbeiters und eines Zeugen, den Täter festzuhalten, scheiterten. Der Täter drängte die beiden mit dem Messer zurück und flüchtete endgültig. Er wird als ca. 1,75 m bis 1,90 m groß, 20 bis 25 Jahre alt, dunkler Teint, bekleidet mit einer Jeanshose, grauer Winterjacke mit Fellkragen und Kapuze, trug einen Schal vor dem Gesicht und eine Sonnenbrille. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell