POL-RE: Castrop-Rauxel: 22-Jähriger an Victorstraße beraubt

Recklinghausen (ots) - Ein 22-jähriger Castrop-Rauxeler wurde am Samstag gegen 17.50 Uhr von einem Unbekannten auf der Victorstraße beraubt. Der Unbekannte hielt dem stark sehbeinträchtigen 22-Jährigen ein Messer vor und forderte Geld. Als dieser seine leere Geldbörse abgab, warf der Täter diese weg und flüchtete in Richtung Vördestraße. Der Castrop-Rauxeler verletzte sich bei der Flucht vor dem Täter leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 1,75 m bis 1,80 m groß, dunkel gekleidet, helle Schuhe, drei-Tage-Bart, sprach mit Akzent. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell