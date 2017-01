POL-RE: Gladbeck: Zwei Männer entreißen einem 22-Jährigen auf dem Festplatz an der Hoster Straße das Handy

Recklinghausen (ots) - Freitag, gegen 13.30 Uhr, befand sich ein 22-jähriger Gladbecker, gemeinsam mit seiner 18-jährigen Freundin, auf dem Festplatz an der Horster Straße. Hier kamen aus Richtung Innenstadt kommend zwei unbekannte Männer auf ihn zu und rissen ihm in einem günstigen Moment das Handy aus der Hand. Als er es zurückverlangte drohten die beiden Männer ihm Schläge an und gingen dann wieder in Richtung Innenstadt davon. Täterbeschreibung: Beide 20 bis 25 Jahre alt und 180 cm groß, Der eine hatte einen schwarzen langen Vollbart, trug eine dunkle Jacke, Bluejeans und eine schwarze Schirmmütze mit der roten Aufschrift "Bulls". Der zweite Täter hatte einen rötlichen Vollbart und trug einen grauen Kapuzenpulli und eine Bluejeans. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

