POL-RE: CAS: Kioskbetreiber überwältigt einen Räuber nach Überfall

Recklinghausen (ots) - Am Montagmorgen um 4:10 wurde ein Kiosk an der Römerstr. 72 von einem 16-jährigen Jugendlichen aus Castrop-Rauxel überfallen. Dabei zwang er den 46-jährigen Kioskbetreiber unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm das Geld ausgehändigt wurde, flüchtete er aus dem Lokal. Der Kioskbesitzer verfolgte den jungen Mann und nutze während der Verfolgung eine günstige Gelegenheit, um den Täter zu überwältigen. Mit Hilfe ebenfalls anwesender Zeugen wurde der Räuber bis zum Eintreffen der bereits alarmierten Polizei festgehalten. Es erfolgte die vorläufige Festnahme, die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell