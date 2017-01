POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen

Unbekannte hebelten am Donnerstagnachmittag eine Terrassentür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Weißenburgstraße ein. Die Täter durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und flüchteten mit erbeutetem Bargeld.

Auf dem Schreberweg brachen unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus ein, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Was die Täter entwendeten steht zur Zeit noch nicht fest.

Bottrop

Unbekannte hebelten auf einem Firmengelände an der Straße Im Boytal zunächst eine Tür auf und drangen dann in das Firmengebäude ein. die Täter durchsuchten alle Räume und entwendeten einen Tresor und ein Tablet. Aus einem Lagercontainer entwendeten sei von einer Kabeltrommel etwa 20 Meter Kabel.

Dorsten

In die Räume der Lebenshilfe Dorsten drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag ein, nachdem sie zuvor eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten. Die Täter durchsuchten die Büroschränke nach Wertsachen. nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute.

