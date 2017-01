POL-RE: Marl: Autofahrer erfasst auf Römerstraße einen Fußgänger

Recklinghausen (ots) - Freitag, gegen 7.50 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Haltern am See auf der Römerstraße einen 65-jährigen Marler an, der in Höhe Otto-Wels-Straße die Straße überquerte. Bei dem Unfall verletzte sich der 65-Jährige so, dass er zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

