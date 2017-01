POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unfallflucht auf dem Parkdeck der Fa. Kaufland

Recklinghausen (ots) - Eine 76-jährige Recklinghäuserin parkte ihren blauen BMW am Freitag, gegen 9 Uhr, in einer Parkbox auf dem Parkdeck der Fa. Kaufland am Berliner Platz. Als sie wenige Minuten später zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer ihren BMW angefahren hatte. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/23561 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell