POL-RE: Bottrop: Brennender Müllcontainer auf dem Gelände der Janusz-Korczak-Gesamtschule an der Beckstraße

Recklinghausen (ots) - Donnerstag, gegen 23.30 Uhr, beobachtete ein Zeuge vier Jugendliche die auf dem Gelände der Janusz-Korczak-Gesamtschule an der Beckstraße Feuerwerkskörper abfeuerten. Einer der Jugendlichen warf dabei auch einen Feuerwerkskörper in einen Müllcontainer, der dadurch augenscheinlich in Brand geriet. Die benachrichtigten Feuerwehrleute löschten das Feuer, das einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursachte. Polizeibeamte konnte die Jugendlichen, im Alter von 15 bis 16 Jahren, im Bereich der Schule antreffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell