POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Dorsten

Nach Aufhebeln der Terrassentür drangen unbekannte Täter am späten Mittwochnachmittag in ein Einfamilienhaus auf der Wittestraße ein. Die Täter durchwühlten dann alle Schränke und Behältnisse. Sie entwendeten Bargeld.

Unbekannte Täter hebelten am Mittwoch, zur Tageszeit, ein Fenster auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Theodor-Heuss-Straße ein. Die Täter durchsuchten alle Behältnisse nach Wertgegenständen und entwendeten eine Holzkiste mit Modeschmuck.

In Büroräume auf der Straße Plaggenbahn drangen unbekannte Täter in der Zeit von Montagmittag bis Mittwochmittag ein. Mit entwendeten Schlüsseln stahlen die Täter dann einen im Hof abgestellten weißen Lastwagen Iveco mit Recklinghäuser Kennzeichen. Der Lastwagen hat einen Wert von 15.000 Euro. Auf dem Lastwagen befindet sich die Firmenaufschrift "Peters Elementebau". Was die Täter weiterhin entwendeten steht zur Zeit noch nicht fest.

Herten

Bargeld erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Langenbochumer Straße. Am späten Mittwochnachmittag hatten die Täter die Terrassentür aufgehebelt und waren so dann ins Haus gelangt. Nach Durchsuchen aller Räume flüchteten die Täter mit erbeutetem Bargeld.

Recklinghausen

Mittwochnachmittag stiegen unbekannte Täter zunächst auf einen Balkon, hebelten dann die Balkontür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Franz-Bracht-Straße ein. Die Täter durchsuchten die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen und flüchteten mit entwendetem Bargeld.

Mittwochnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Suderwichstraße eingedrungen waren. Die Täter entwendeten einen Fernseher, ein Tablet und Bargeld.

Bottrop

Mittwochnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter ein Fenster aufgehebelt hatten und dann in ein Reihenhaus auf dem Anton-Brandt-Weg eingebrochen waren. Was die Täter entwendeten steht zur Zeit noch nicht fest.

Waltrop

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Donnerstag die Eingangstür auf und drangen dann in Büroräume auf der Grenzstraße ein. Nach Dursuchen des Büros flüchteten die Täter nach ersten Erkenntnissen ohne Beute.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell