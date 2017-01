POL-RE: Castrop-Rauxel: Klein-LKW-Fahrer erfasst beim Abbiegen Fußgänger

Recklinghausen (ots) - Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Klein-LKW-Fahrer aus Holzwickede auf der Wartburgstraße. Als er an der Kreuzung nach links in die Römerstraße abbog, erfasste er einen 73-jährigen Fußgänger aus Castrop-Rauxel, der auf dem Fußgängerüberweg die Römerstraße überquerte. Der 73-Jährige stürzte und wurde dabei so verletzt, dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell