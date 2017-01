POL-RE: Dortmund/Dorsten/Bottrop: Vermisster Anthony K. in Belgien angetroffen - Löschung der Vermisstenmeldung

Recklinghausen (ots) - Gestern haben wir nochmals auf die Suche nach dem vermissten Anthony K. aus Bottrop hingewiesen, nachdem dieser am 02.01. am Dortmunder Hauptbahnhof gesehen worden war.

Gestern Abend meldete sich die Polizei in Belgien und teilte mit, dass Anthony in der Nähe von Brüssel angetroffen worden sei. Anthony sei unverletzt. Angaben, wie er dorthin gelangt war, konnten nicht gegeben werden. Mittlerweile befindet sich Anthony wieder Zuhause in Bottrop.

Daher wird gebeten, die Fahndung, insbesondere das Foto, zu löschen.

