POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Dorsten

Nach Aufhebeln der Terrassentür drangen unbekannte Täter am Dienstagnachmittag in eine Doppelhaushälfte auf der Brinker Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute.

In ein Reihenhaus drangen unbekannte Täter ebenfalls am Dienstagnachmittag ein, nachdem sie zuvor die Terrassentür aufgehebelt hatten. Die Täter durchsuchten alle Räume und Behältnisse nach Wertgegenständen. Sie drangen dann auch noch in eine Wohnung in der zweiten Etage des Hauses ein. Sie entwendeten Bargeld und eine Handtasche.

Marl

Auf der Schulstraße brachen unbekannte Täter am Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter waren eingedrungen, nachdem sie die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen hatten. Nach Durchsuchen der Räume flüchteten die Täter mit erbeutetem Schmuck.

In der Nacht zu Mittwoch hebelten unbekannte Täter zunächst eine Kellertür auf, um dann in ein Einfamilienhaus auf dem Kötterweg einzudringen. Hier durchsuchten die Täter alle Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten eine Querflöte.

Recklinghausen

Unbekannte Täter hebelten am Dienstag, zur Tageszeit, die Wohnungstür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf dem Herzogswall ein. Die Täter dursuchten alle Räume und Behältnisse nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Kleingeld.

In einem weiteren Mehrfamilienhaus auf dem Herzogswall brachen unbekannte Täter am Dienstag, zur Tageszeit, in eine Wohnung ein. Auch hier durchsuchten die Täter die Räume nach Beute. Sie entwendeten Bargeld.

Auf der Bromberger Straße drangen unbekannte Täter am Montagnachmittag in ein Reihenhaus ein. Dazu hatten die Täter zuvor ein Fenster aufgehebelt. Bargeld und Schmuck entwendeten die Täter, nachdem sie alle Räume durchsucht hatten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell