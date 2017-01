POL-RE: Dorsten: Unfall auf der Marler Straße

Recklinghausen (ots) - Beim Abbiegen von der Marler Straße in die Mozartstraße stieß ein 43-Jähriger aus Dorsten am Dienstag um 12:30 Uhr mit seinem Pkw mit dem entgegenkommenden Wagen eines 57-Jährigen aus Rheinberg zusammen. Im Wagen des 43-Jährigen wurde eine 9-Jährige, ebenfalls aus Dorsten, leicht verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 7000 Euro.

