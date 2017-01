POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel

Unbekannte Täter brachen am Montagnachmittag in ein Reihenhaus auf der Georgstraße ein, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Die Täter durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. sie entwendeten Bargeld und Schmuck.

Marl

In ein Reihenhaus auf der Straße Auf dem Acker brachen unbekannte Täter am Montagnachmittag ein. Ins Haus waren die Täter gelangt, nachdem sie zuvor die Kellertür aufgehebelt hatten. Nach Durchsuchen aller Räume flüchteten die Täter mit erbeutetem Schmuck.

Oer-Erkenschwick

Auf der Stimbergstraße brachen unbekannte Täter am Montagnachmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Was die Täter entwendeten steht zur Zeit noch nicht fest.

Waltrop

Heute, gegen 11 Uhr, wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in ein Reihenhaus auf der Brockenscheidter Straße eingebrochen waren. Die Täter waren ins Haus gelangt, nachdem sie zuvor eine Tür aufgehebelt hatten. Nach Durchsuchen der Räume entwendeten die Täter Schmuck.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell