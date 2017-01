POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei BMW auf Vinckestraße und Heinestraße aufgebrochen und Festeinbauten ausgebaut

Recklinghausen (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag in Ortsteil Ickern zwei BMW auf. Auf der Vinckestraße bauten die Täter eine Navigationssystem und auf der Heinestraße das Navigationssystem und das Multifunktionslenkrad mit Airbag aus. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell