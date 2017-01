POL-RE: Haltern am See: Pärchen entwendet in Parfümerie Waren - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Foto der gesuchten Täter Bild-Infos Download

Recklinghausen (ots) - Am 13. Oktober 2016, gegen 11.45 Uhr, entwendeten die auf dem Foto abgebildeten Personen in einer Parfümerie auf der Rekumer Straße hochwertige Parfümerieartikel. Wer kann Angaben zu den auf dem Foto abgebildeten Personen machen? Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

