POL-RE: Bottrop: 23-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Recklinghausen (ots) - Bei der Suche nach dem 23-jährigen Anthony K. bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe. Anthony wird seit Montag um 11.00 Uhr vermisst. Der Vermisste ist geistig behindert, örtlich und zeitlich nicht orientiert und ist nicht in der Lage zu sprechen. Zudem leidet der Vermisste an Epilepsie. Möglicherweise ist er mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Beschreibung: 23 Jahre alt, 1,87 cm groß, 100 kg, schwarze Hautfarbe, kurze schwarze Haare, Bekleidung: blau/graue Turnschuhe, hellbraune mittellange Jacke mit Kapuze und Fellrand, Jeanshose, braun/weiße Mütze mit Ohrwärmern. Zeugen, die ihn gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen. Ein Bild des Vermissten ist angehängt.

