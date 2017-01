POL-RE: Recklinghausen: Mädchen läuft auf Straße und wird von Auto angefahren

Recklinghausen (ots) - Ein 2-jähriges Mädchen aus Recklinghausen lief am Montag um 14.30 Uhr an der Castroper Straße auf die Fahrbahn und wurde dort von dem Pkw eines 44-jährigen Dortmunders angefahren. Das Kind stürzte und konnte anschließend aber wieder aufstehen. Es wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

