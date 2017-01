POL-RE: Marl: Auffahrunfall am Ovelheider Weg

Recklinghausen (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Ovelheider Weg wurde am Montag um 17.25 Uhr eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Marl leicht verletzt. Sie hielt mit ihrem Fahrzeug, als ein 30-jähriger Marler mit seinem Pkw auffuhr. Die 33-Jährige begab sich zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 4000 Euro.

