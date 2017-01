POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall mit leicht Verletztem

Recklinghausen (ots) - Ein 72-jähriger Gelsenkirchener wurde am Montag um 15.10 Uhr bei einem Auffahrunfall an der Herner Straße leicht verletzt. Er war mit seinem Pkw auf der Herner Straße unterwegs, als in Höhe der Weserstraße ein 22-jähriger Recklinghäuser mit seinem Wagen auffuhr. Es entstand geringer Sachschaden.

