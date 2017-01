POL-RE: Bottrop: Mast umgefahren und geflüchtet

Recklinghausen (ots) - Auf dem Lippweg lag am Dienstag um 02.20 Uhr ein Mast quer auf der Fahrbahn. In der Nähe fanden die Polizisten einen Pkw mit einem passenden Unfallschaden. Bei der Fahndung konnten sie den 21-jährigen Halter des Fahrzeuges in der Nähe antreffen. Er stand unter Alkoholeinfluss. Der Mast, der mit einer Wasserleitung verbunden war, wurde durch die Feuerwehr von der Fahrbahn geräumt. Der Schaden beträgt mindestens 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell