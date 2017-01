POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Dorsten:

Was die Einbrecher aus dem Haus am Rütherweg mitgenommen haben, steht noch nicht genau fest. Die Eindringlinge hatten in der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag die Terrassentür aufgehebelt und die Wohnräume durchsucht.

Ein Zigarettenautomat an der Ellerbruchstraße wurde am Montag um 00.45 Uhr aufgehebelt. Aus dem Automaten entwendeten die unbekannten Täter Zigaretten und flüchteten mit ihrer Beute.

Am Freitag in den Nachmittagsstunden drangen Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Garage und durch eine aufgehebelte Terrassentür in ein Haus an der Birkenallee. Sie durchsuchten die Räume und nahmen mehrere Geldkarten mit.

Recklinghausen:

Unbekannte Täter hebelten am Sonntag zwischen 15.00 Uhr und 19.25 Uhr eine Terrassentür eines Hauses an der Gustav-Freytag-Straße auf und durchsuchten die Zimmer. Sie nahmen Schmuck und Bargeld mit und flüchteten.

An der Lippestraße versuchten Einbrecher in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag, eine Wohnungstür im zweiten Obergeschoß eines Hauses aufzubrechen. Sie scheiterten und brachen anschließend eine Tür im dritten Obergeschoß auf. Aus dieser Wohnung entwendeten sie Schmuck und Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute.

In der Silvesternacht brachen Unbekannte in ein Haus an der Adalbertstraße ein und durchsuchten die Zimmer nach Diebesgut. Ob die Eindringlinge Beute gemacht haben, steht noch nicht fest.

Nachdem sie eine Wohnungstür in einem Haus an der Castroper Straße aufgebrochen haben, durchsuchten Einbrecher in der Nacht zu Neujahr die Zimmer der Wohnung. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck und flüchteten.

Am Freitag im Laufe des Tages gelangten Einbrecher in ein Haus an der Albert-Schweizer-Straße, nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen und durch das Loch ins Haus eingestiegen sind. Sie durchsuchten die Wohnräume und flüchteten unerkannt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Eine Arztpraxis am Königswall wurde am Wochenende von Einbrechern aufgesucht. Die Unbekannten brachen die Tür auf und durchsuchten den Eingangsbereich. Nachdem sie versucht hatten, einen Tresor aufzubrechen, flüchteten sie. Ob sie etwas mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Waltrop:

Über einen Zaun gelangten Einbrecher auf den Balkon eines Hauses an der Brockenscheidter Straße. Sie hebelten in der Zeit zwischen Samstag nachmittags und Sonntag nachmittags die Balkontür auf und durchsuchten die Wohnung. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Ein weiteres Haus an der Brockenscheidter Straße wurde am Silvesterabend von Einbrechern aufgesucht. Sie versuchten zunächst, eine Balkontür aufzuhebeln und brachen anschließend ein Fenster auf. So gelangten sie in die Wohnräume und durchsuchten sie nach Diebesgut. Sie nahmen Geld mit und flüchteten. Ein Nachbar hörte zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr Geräusche und Stimmen, die von der Tat stammen könnten.

Schmuck, Bargeld, Papiere und Schlüssel entwendeten Einbrecher, die in der Zeit von Samstag Nachmittag bis Sonntag in ein Haus an der Mozartstraße eingebrochen sind. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume.

Ein Einfamilienhaus an der Straße "Im Hangel" suchten Einbrecher in der Zeit am Wochenende auf und gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster in die Wohnräume. Sie durchsuchten alles und flüchteten unerkannt. Was sie mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

In der Silvesternacht stellten Polizeibeamte fest, dass an einer Firma an der Hiberniastraße eine Tür offenstand und die Alarmanlage lief. Bei der Durchsuchung des Gebäudes wurde niemand angetroffen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Aus einem Haus an der Straße "Am Steinacker" entwendeten unbekannte Täter am Silvesterabend Bargeld und ein Handy. Sie hatten die Haustür aufgehebelt und im Haus alle Räume durchsucht.

Am Freitag in den Nachmittagsstunden brachen Unbekannte in ein Haus an der Heinrich-Heine-Straße ein, durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld. Dann flüchteten sie.

In der Zeit zwischen Sonntag und Montag hebelten Unbekannte ein Fenster eines Hauses an der Gasstraße auf und drangen in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten alles und flüchteten. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Castrop-Rauxel:

Aus einem Haus an der Straße "Im Brusel" entwendeten Einbrecher in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag Handys, eine Ladestation, Turnschuhe, Parfüm und zwei Spielkonsolen. Sie hatten zuvor ein Fenster aufgehebelt und waren so in die Zimmer gelangt.

Ein Haus an der Bunsenstraße wurde in der Silvesternacht Ziel von Einbrechern. Die Eindringlinge hatten ein Fenster aufgehebelt und sind durch die Öffnung eingestiegen. Sie durchsuchten die Wohnräume und erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Auch ein Haus an der Römerstraße wurde in der Nacht zu Neujahr von Einbrechern aufgesucht. Sie schlugen ein Fenster ein und gelangten so in die Räume. Wahrscheinlich entwendeten sie Schmuck.

Zwei Männer flüchteten am Samstag um 19.30 Uhr, als sie von einem Nachbarn an der Straße "Im Stahlskamp" bemerkt wurden. Der Nachbar beobachtete, wie ein Tatverdächtiger sich an der Tür zu schaffen machte und der andere offensichtlich Schmiere stand. Die Flüchtenden sollen etwa 25-30 Jahre alt, etwa 1,75 m bis 1,80 m groß und mit schwarzer Jacke, dunkler Hose und schwarzer Wollmütze bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Herten:

Eine aufgehebelte Balkontür diente Einbrechern in der Nacht zu Sonntag als Einstieg in eine Wohnung an der Spichernstraße. Die Eindringlinge durchsuchten die Wohnung und flüchteten mit erbeutetem Bargeld.

Ein Haus an der Gartenstraße wurde am Silvesterabend um 19.50 Uhr von Einbrechern aufgesucht. Sie schlugen die Scheibe ein und gelangten so ins Haus. Die Eindringlinge durchsuchten die Zimmer und flüchteten. Ein Nachbar sah drei Verdächtige, zwei junge Männer und eine Frau), als sie das Haus verließen. Eine Fahndung nach dem Trio verlief negativ.

Um 20.30 Uhr versuchten drei Tatverdächtige, in ein Haus an der Königsberger Straße einzubrechen. Sie hebelten an der Terrassentür, die durch Zusatzsicherungen den Hebelversuchen standhielt. Ein Zeuge sah drei eher jugendliche Tatverdächtige flüchten. Eine Person soll eine beige Jacke getragen haben, eine weitere ein Kappe. Alle drei sollen schlank und zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein. Es könnten zwei Männer und eine Frau gewesen sein. Zeugen, die das Trio gesehen haben oder näher beschreiben können, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Schmuck erbeuteten Einbrecher, die am Freitag Nachmittag in ein Haus am Achtenbecksweg einstiegen sind. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Zimmer. Dann flüchteten sie unerkannt.

Marl:

Schmuck und Bargeld nahmen Einbrecher mit, die in der Nacht zu Neujahr in eine Wohnung an der Kriemhildestraße eingebrochen sind. Sie hatten die Tür aufgehebelt und die Zimmer durchsucht.

An einem Haus am Birkenbusch versuchten Unbekannte am Samstag Nachmittag, ein Fenster aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie eine Scheibe ein und durchsuchten alle Räume. Was sie mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Aus einem Baumarkt an der Zechenstraße erbeuteten Einbrecher in der Nacht zu Samstag Feuerwerkskörper. Sie drangen durch eine Scheibe in den Markt ein und flüchteten mit der explosiven Beute.

Gladbeck:

Ein etwa 20-30 Jahre alter, etwa 1,70 m großer Mann flüchtete am Samstag um 21.00 Uhr von einem Fensterbrett einer Wohnung an der Hegestraße, nachdem er versucht hatte, das Fenster aufzuhebeln und dabei beobachtet wurde. Der Verdächtige soll eine normale Statur, etwa 20 mm lange, schwarze Haare und Vollbart gehabt haben und eine brauen Jacke getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter 0800 2361 111 mit dem Fachkommissariat in Verbindung zu setzen.

Bottrop: Bargeld, Zigaretten und eine alte Stempeluhr entwendeten Einbrecher, die am Samstag zwischen 05.30 Uhr und 08.30 Uhr in eine Gaststätte an der Horster Straße eingebrochen sind. Die Eindringlinge durchsuchten die Räume und flohen mit ihrer Beute.

Einbrecher, die in der Nacht zu Samstag in eine Firma an der Kirchhellener Straße eingebrochen sind, erbeuteten Bargeld und flüchteten. Sie hatten ein Fenster aufgehebelt und in den Räumen weitere Türen aufgebrochen. Dann brachen sie einen Tresor auf und flüchteten mit dem erbeuteten Geld.

Durch ein Fenster gelangten Einbrecher am Wochenende in einen Getränkemarkt am Ostring. Sie nahmen Zigaretten mit und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell