POL-RE: Recklinghausen: Fahrer eines silberfarbenen Geländewagens fährt auf der Salzburger Straße geparkten VW Golf an und flüchtet

Recklinghausen (ots) - Heute, gegen 8 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Salzburger Straße einen geparkten grauen VW Golf an. Ein unbekannter Autofahrer war nach Angaben einer Zeugin vermutlich auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen geraten und gegen das geparkte Auto geprallt. Dabei entstand 2.000 Euro Sachschaden. Der Verurscher flüchtete nach Zeugenangaben mit einem großen, silberfarbenen Geländewagen mit Recklinghäuser Kennzeichen. Am Unfallort wurde ein Fahrzeugteil gefunden, welches wohl vom Kotflügel eines KIA stammen dürfte. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

