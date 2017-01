POL-RE: Marl: 18-Jähriger entreißt Jugendlichem auf der Riegestraße den Rucksack und nimmt Feuerwerkskörper an sich

Recklinghausen (ots) - Freitag, gegen 16.40 Uhr, hielten sich ein 14-jähriger Dorstener und ein 13-jähriger Marler auf dem Schulhof der Heinrich-Kielhorn-Schule auf und brannten dort Feuerwerkskörper ab. Als die Jugendlichen Rufe vernahmen, mit denen sie aufgefordert wurden, das Gelände der Schule zu verlassen, kamen sie dieser Aufforderung auch nach. Auf der Riegestraße, direkt vor der Schule, fuhr dann plötzlich ein Auto vor. Ein 18-jähriger Marler stieg aus dem Auto aus und forderte den 14-Jährigen auf, ihm seinen Rucksack auszuhändigen. Als dieser sich weigerte, entriss er dem Jugendlichen den Rucksack, entnahm daraus Feuerwerkskörper, stieg dann in seinen Wagen und fuhr davon. Benachrichtigte Polizeibeamte trafen den 18-Jährigen in seiner Wohnung an. Dieser übergab dann die mitgenommenen Feuerwerksköper, die dann sichergestellt wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell