POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei unbekannte Männer überfallen 52-Jährigen im Bahnhofsgebäude am Berliner Platz

Recklinghausen (ots) - Freitag, gegen 21.15 Uhr, gingen zwei unbekannte Männer einen 52-jährigen Dattelner im Bahnhofsgebäude am Berliner Platz an. Die beiden Männer packten den Dattelener an der Jacke und forderten ihn zur Herausgabe des Bargelds. Mit dem Geld flüchteten die Täter aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: Beide etwa 25 Jahre alt, schwarze Haare, die an den Seiten anrasiert und oben länger waren. Der Eine war etwa 180 cm groß und athletisch, hatte einen auffälligen langen Bart, trug einen dunkelblauen Parka und eine schwarze Wollmütze. Der Zweite war etwas kleiner, ebenfalls athletisch, hatte einen gestutzten Bart Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

