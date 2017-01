POL-RE: Bottrop: Estrichmaschine gestohlen

Recklinghausen (ots) - Eine Estrichmaschine im Wert von 12000 Euro entwendeten Unbekannte von der Kirchhellener Straße. Die Maschine stand in Höhe der A2 in der Nacht zu Samstag zu Werbezwecken. Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Maschine machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

