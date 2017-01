POL-RE: Gladbeck: Einbrecher scheitern an Pilzkopfbeschlägen

Logo der Kampagne Riegel vor! Bild-Infos Download

Recklinghausen (ots) - Samstagnachmittag versuchten Einbrecher in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Haverkampstraße einzudringen. Dazu hebelten die Täter an einer Terrassentür. Aufgrund verbauter Pilzkopfbeschläge gelang es den Tätern nicht die Tür zu öffnen und sich ließen von der weiteren Tatbegehung ab, ohne ins die Wohnung gelangt zu sein.

Machen auch Sie es den Einbrechern schwer und statten Sie Fenster und Türen mit einbruchshemmenden Riegeln und Verriegelungen aus. Je länger die Einbrecher an einem Fenster oder einer Tür hebeln müssen, desto größer wird die Chance, dass sie ihr Vorhaben abbrechen. Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin zu einer Beratung beim Kommissariat für Prävention unter 02361/55-3344.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell