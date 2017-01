POL-RE: Herten: Feuer beschädigt Pkw und Garage

Recklinghausen (ots) - Am 01.01. gegen 02.00 Uhr gerieten mehrere Mülltonnen an einem Haus auf der Straße "Hohes Feld" in Brand. Durch das Feuer wurden zudem ein geparkter Pkw, eine anliegende Garage und die Gebäudefassade beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt etwa 45.000,- Euro. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell