POL-RE: Bottrop: Korrektur zur Vermisstenmeldung von 14.52 Uhr

Recklinghausen (ots) - Die korrekte Meldung lautet: Seit dem 28.12. wird der 34-jähriger Bottroper Henrik L. vermisst. Er ist vermutlich mit einem blauen VW Golf mit Bottroper Kennzeichen unterwegs. Auffällig an dem Wagen ist, dass der Außenspiegel an der Fahrerseite fehlt und an der linken Fahrzeugseite rote Spachtelmasse aufgetragen ist. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: 1,76 m groß, hellbraune Haare, Bart und Brillenträger, Bekleidung: Jeans, blauer Bundeswehrpullover, braune Winterjacke. Wer hat den Vermissten gesehen oder weiß, wo er ist? Hinweise erbittet die Polizei Recklinghausen unter 0800 2361 111.

(Änderungen: 34-Jahre alt, linke Fahrzeugseite mit roter Spachtelmasse, blauer Bundeswehrpullover) Die vorherige Meldung wird gelöscht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell