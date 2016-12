POL-RE: Marl: Pkw-Aufbrecher in Haft

Recklinghausen (ots) - Wie bereits berichtet, wurden am 26.12.2016 an der Emslandstraße ein 16-Jähriger und ein 21-Jähriger festgenommen, nachdem sie mehrere Fahrzeuge aufgebrochen haben. (http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/3520492) Die weiteren Ermittlungen führten zu dem dritten Tatverdächtigen, einem 23-Jährigen, der in Marl wohnt. Auch er konnte festgenommen werden. Als die Ermittler seine Wohnung durchsuchten, fanden sie weiteres Diebesgut. Dies stammte aus Pkw-Aufbrüchen im November im Marler Stadtgebiet. Bislang konnten den Tatverdächtigen mehr als 35 Kfz-Aufbrüche zugeordnet werden. Die weitere Auswertung und Zuordnung von Diebesgut steht noch aus. Nach derzeitigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass sich die Zahl der Straftaten, die dem Trio zuzuordnen ist, noch deutlich erhöhen wird. Alle drei Festgenommenen sitzen in Haft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell