POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen

In einen Kiosk am Europaplatz brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag ein, nachdem sie zuvor die Eingangstür aufgehebelt hatten. Nach Durchsuchen der Schränke und Regale flüchteten die Täter mit Zigarettenstangen und einzelnen -packungen.

Mittwochabend wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in den Keller eines Firmengebäudes auf dem Elper Weg eingedrungen waren, nachdem sie zuvor die Kellertür aufgehebelt hatten. Die Täter durchsuchten die Büroräume und durchwühlten die Schränke. Sie erbeuteten mehrere PC, Monitore, Laptop und Handys.

Marl

Unbekannte Täter brachen am Freitag, gegen 0.30 Uhr in einen Baumarkt auf der Zechenstraße ein und entwendeten eine größere Menge Feuerwerkskörper. Als Alarm auslöste flüchteten die Täter mit einem Teil der Beute. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

Nach Einschlagen der Fensterscheibe drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag in ein Einfamilienhaus auf der Ludwigshafener Straße ein. Was die Täter entwendeten steht zur Zeit noch nicht fest.

Gladbeck

Heute, gegen 0.50 Uhr wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Schürenkampstraße eingebrochen waren. Dazu hatten sie zuvor die Wohnungstür aufgehebelt. Sie entwendeten einen Tresor und drei Fernseher.

Donnerstagmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus auf der Voßstraße eigebrochen waren. Die Täter durchsuchten alle Räume und entwendeten ein Handy, ein Laptop, ein Tablet und Parfum.

Castrop-Rauxel

Unbekannte Täter drangen am Dienstag, gegen 16.40 Uhr, in Firmenräume auf der Erinstraße ein. Trotzdem sich noch Mitarbeiter im Gebäude aufhielten entwendeten die Täter ein Laptop und flüchteten unerkannt. Zeugen beobachteten zur Tatzeit einen verdächtigen 25 bis 30 Jahre alten Mann, dunkle Haare, die an den Seiten und hinten kurz rasiert waren, Kinnbart mit Koteletten, trug eine helle Jacke mit dunklen Absätzen an den Schultern und auf dem Rücken einen Totenkopf, helle Hose und Turnschuhe. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

Bottrop

Nach Aufhebeln eines Fensters drangen unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag in ein Reihenhaus auf der Straße Ostring ein. Die Täter entwendeten ein Notebook und Bargeld.

Bargeld, zwei Laptop und Schmuck entwendeten unbekannte Täter bei eine Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Straße Wiedau am späten Donnerstagnachmittag. Eingedrungen waren die Täter, nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten. Im Haus hatten sie alle Räume und Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht.

In weiteres Einfamilienhaus auf der Straße Wiedau drangen unbekannte Täter im gleichen Tatzeitraum ein. Auch hier hebelten die Täter die Terrassentür auf und drangen dann ins Haus ein. Die Täter durchsuchten alle Räume und Behältnisse. Was sie entwendeten steht zur Zeit noch nicht fest.

Donnerstagnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Rhaland eingedrungen waren. Zuvor waren die Täter auf einen Balkon geklettert und hatten die Balkontür aufgehebelt. die Täter durchsuchten die Räume und Behältnisse nach Wertsachen. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Oer-Erkenschwick

Donnerstagnachmittag brachen unbekannte Täter in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus auf der Eichdorffstraße ein. Die Täter durchsuchten beide Wohnungen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie zumindest Schmuck. Eine Wohnungsmieterin beobachtete bei ihrer Rückkehr im Hausflur zwei unbekannte Frauen und stellte kurz darauf den Einbruch in ihre Wohnung fest. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell