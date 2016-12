POL-RE: Castrop-Rauxel: Unbekannter schlägt 27-Jährigen auf dem Ginsterweg nieder und entwendet Bargeld, Handy und Personalausweis

Recklinghausen (ots) - Erst heute wurde bekannt, dass ein unbekannter Täter einen 27-jährigen Castrop-Rauxeler am Donnerstag, gegen 6.50 Uhr auf einem Verbindungsweg vom Ginsterweg zur Bushaltestelle Neuroder Platz überfallen hatte. Der Täter ging den 27-Jährigen von hinten an und schlug ihm von hinten gegen den Kopf, so dass er zu Boden stürzte. Bedingt durch den Schlag verlor er kurz das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, stellte er fest, dass der Täter ihm Bargeld, sein Handy Samsung S7 edge und seinen Personalausweis entwendet hatte. Den Täter kann der 27-Jährige nicht näher beschreiben, da dieser ihn von hinten angegangen hatte. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell