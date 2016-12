POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Dorsten

Unbekannte Täter kletterten am frühen Mittwochabend auf einen Balkon, hebelten dann die Balkontür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf dem Grünen Weg ein. Was die Täter entwendeten steht zur Zeit noch nicht fest.

Auf der Storchsbaumstraße brachen unbekannte Täter am Mittwochnachmittag in ein Reihenhaus ein, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Die Täter entwendeten nach Durchsuchen des gesamten Hauses ein Tablet, ein Laptop und Schmuck.

In ein Einfamilienhaus auf der Schulstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch ein, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Aus einer Werkstatt eines Hauses an der Gladbecker Straße nahmen Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag Werkzeuge mit. Durch eine eingeschlagene Scheibe hatten sich die Unbekannten Zutritt verschafft.

Haltern am See

Mittwochnachmittag hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und gelangten dann in ein Bauernhaus auf der Marler Straße. Hier durchwühlten sie mehrere Räume, Schränke und Behältnisse nach Wertgegenstände. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag ein Geschäft an der Rekumer Straße auf und suchten in den Räumen nach Beute. Offensichtlich ohne etwas mitzunehmen, flüchteten sie vom Tatort.

Marl

Mittwochnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße Zu den Mühlen eingebrochen waren. Zuvor hatten die Täter eine Terrassentür aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Die Täter durchsuchten alle Räume nach Diebesgut. Was die Täter entwendeten steht zur Zeit noch nicht fest.

Herten

Schmuck und ein Laptop entwendeten unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Josefstraße am Mittwoch, zur Tageszeit. Die Täter hatten sich Zutritt verschafft, nachdem sie die Wohnungstür aufgehebelt hatten.

Castrop-Rauxel

Mittwochmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter nach Aufbrechen der Wohnungstür in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Am Markt eingedrungen waren. Die Täter stahlen einen Fernseher, ein Mischpult, Lautsprecher und eine Soundsystem.

Auf der Münsterstraße hebelten unbekannte Täter zunächst eine Wohnungstür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter durchsuchten die Räume der Wohnung nach Wertgegenständen und flüchteten mit erbeutetem Schmuck.

Waltrop:

Aus einer Gaststätte an der Riphausstraße entwendeten Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag Bargeld. Sie hebelten ein Kellerfenster auf, verschafften sich Zutritt und brachen mehrere Spiel- und Dartautomaten auf. Dann flüchteten sie mit ihrer Beute.

Bottrop:

Eine aufgehebelte Tür diente Einbrechern in der Nacht zu Donnerstag als Eingang in Geschäftsräume an der Bottroper Straße. Die Eindringlinge durchsuchten die Lager- und Verkaufsräume und hebelten im Gebäude weitere Türen auf. Dann flüchteten sie mit erbeutetem Bargeld, einer Bohrmaschine und zwei Vogelhäuschen.

