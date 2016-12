POL-RE: Herten: Stromkasten in Brand geraten

Recklinghausen (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag um 12.00 Uhr ein Stromkasten an der Bertlicher Straße in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

