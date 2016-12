POL-RE: Dorsten: Unbekannte beschädigt Dachrinne eines Einfamilienhauses auf der Straße Westgraben

Recklinghausen (ots) - In der Zeit von Dienstag, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 16.30 Uhr, kam es auf der Straße Westgraben zu einer Unfallflucht. Hier fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem Kleintransporter oder Lastwagen, gegen eine Dachrinne an einem Einfamilienhaus. Dabei entstand 2.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

