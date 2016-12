POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Die Polizei rät Fahrten zu und von Silvesterfeiern jetzt schon zu planen

Recklinghausen (ots) - Polizei Recklinghausen führt gezielte und flächendeckende Schwerpunktkontrollen in den Städten des Kreises Recklinghausen und in Bottrop durch

Der Jahreswechsel 2016/2017 steht kurz bevor. Regelmäßig gehört zu den Silvesterfeiern auch das eine oder andere Glas Wein, Sekt oder Bier. So mancher vergisst aber dabei, wie er nach den Feiern wieder nach Hause gelangt. Dies sollte jeder Feierwillige für sich persönlich bereits im Vorfeld planen. Denn es nicht nur so, dass Alkoholgenuss grundsätzlich die Reaktionsfähigkeit einschränkt. Schon bei einem kleinen Verkehrsunfall mit 0,3 Promille drohen der Führerscheinentzug und Probleme mit der Versicherung. Weiterhin wird der Alkoholabbau im menschlichen Körper oft falsch eingeschätzt, so dass Restalkohol im Blut am Morgen nach einer Feier noch eine zu beachtende Rolle spielt. Verlassen Sie sich nicht auf vermeintliche Tricks oder "Promille-Killer", in der Hoffnung, die Alkoholkonzentration im Blut zu beeinflussen. Nach Feststellungen des Statistischen Bundesamtes ist die Zahl schwerer Verkehrsunfälle von Silvester auf Neujahr im Schnitt vier mal höher als zu anderen Zeiten des Jahres. Auch aufgrund dieser Erkenntnis führt die Polizei Recklinghausen in allen Städten des Kreises Recklinghausen und in Bottrop flächendeckende Schwerpunktkontrollen durch. Dabei werden natürlich auch die bekannten "Schleichwege" einbezogen. Daher rät Ihre Polizei; "Finger weg vom Steuer nach Alkoholgenuss! Nutzen Sie statt dessen öffentliche Verkehrsmittel oder Taxen! Denn: Besser Feiern ohne Auto, als einige Monate ohne Führerschein! Die Polizei wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen guten Rutsch ins neue Jahr, aber natürlich ohne böse Überraschungen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell