POL-RE: Bottrop: Unbekannter stiehlt aus Apotheke am Berliner Platz eine Spendendose

Recklinghausen (ots) - Mittwoch, gegen 20 Uhr, betraten ein Mann und eine Frau eine Apotheke am Berliner Platz und gaben gegenüber der 23-jährigen Angestellten an etwas kaufen zu wollen. In einem unbeobachteten Moment riss der Mann befestigte Spendendose vom Tresen und flüchtete mit dieser. Seine Begleiterin, eine 23-jährige Bottroperin, konnte die Apothekenangestellte festhalten und dem benachrichtigten Polizeibeamten übergeben. Der flüchtende Täter wird wie folgt beschreiben: etwa 185 cm groß, längere nach hinten gekämmte Haare, eingefallenes Gesicht, auffällig lange Nase, sehr schlank, trug ein blaues, verwaschenes Jeanshemd. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

