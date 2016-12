POL-RE: Recklinghausen: Unbekannte brechen auf dem Arnsberger Weg Zigarettenautomaten auf

Recklinghausen (ots) - Auf dem Arnsberger Weg beobachtete ein Zeuge am Mittwoch, gegen 19.20 Uhr, drei unbekannte Männer, die an einem Zigarettenautomaten hantierten. Die Täter brachten den Automaten dann zur Detonation und entwendeten daraus Zigarettenschachteln. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell