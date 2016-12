POL-RE: Herten: Unbekannte überfallen eine Seniorin auf einem Fußweg zur Ewaldstraße

Recklinghausen (ots) - Mittwoch, gegen 20.15 Uhr, befand sich eine 82-jährige Hertenerin auf dem Rückweg nach einem Einkauf am Süder Markt auf der Ewaldstraße. Sie ging auf einem Fuß in Richtung Ewaldstraße, als sie drei Männer von hinten angingen. Einer bedrohte sie mit einem Messer, während ein anderer ihren Oberkörper nach hinten zog. Die Täter forderten sie auf ihre Handtasche fallen zu lassen und durchsuchten dann die Jacke der Seniorin. Nachdem sie für sie nicht wertvolles fanden, flüchteten sie mit der Handtasche in Richtung Ewaldstraße. Zu den Täter ist lediglich bekannt, dass alle drei die Kapuzen ihrer Oberbekleidung ins Gesicht gezogen hatten. Bei dem Angriff wurde die 82-Jährige leicht verletzt. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell