POL-RE: Gladbeck: Brennende Mülltonne au der Heinrichstraße

Recklinghausen (ots) - Auf der Heinrichstraße setzten unbekannte Täter am Mittwoch, gegen 22.20 Uhr, zwei von zehn auf dem Gehweg stehende Mülltonnen in Brand. Die Feuerwehr löschte die beiden brennenden Tonnen. Es entstand Sachschaden von mehren hundert Euro. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

