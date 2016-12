POL-RE: Waltrop: Spiegel von Autos an Krusenhof abgerissen

Recklinghausen (ots) - Mindestens fünf Autos, die am Krusenhof geparkt waren, wurden am Mittwoch gegen 23.30 Uhr beschädigt. Ein Zeuge sah drei verdächtige junge Männer, die laut herumbrüllten und durch die Straße in Richtung Schule zogen. Eine Beschreibung der Männer liegt nicht vor. Danach stellte der Zeuge fest, dass an seinem Pkw der Außenspiegel abgetreten war. An weiteren vier Fahrzeugen waren ebenfalls die Spiegel abgerissen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell