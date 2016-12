POL-RE: Recklinghausen: Unbekannter fährt geparkten VW Golf auf der Straße Konrad-Adenauer-Platz an und flüchtet

Recklinghausen (ots) - Bereits am Heiligen Abend (24.12.) in der Zeit von 12.45 bis 13.15 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Straße Konrad-Adenauer-Platz einen schwarzen VW Golf an und flüchtete. Am Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell